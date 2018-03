Tragedie aviatica in Nepal: Un avion s-a prabușit la aterizare. 67 de persoane se aflau la bord / FOTO & VIDEO

Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prăbuşit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa şi BBC News, potrivit agerpres.ro.

Eight bodies recovered so far from plane crash in #NepalPlaneCrash, more deaths feared, reports Reuters #KathmanduPlaneCrash pic.twitter.com/Yh7IVhAGCU — SREEKANTH (@tweetsreekanth_) 12 martie 2018

#NepalPlaneCrash at least 50 people have been reported dead, 17 people rescued. They are recovering the bodies. pic.twitter.com/h1PY5gpgRJ — SREEKANTH (@tweetsreekanth_) 12 martie 2018

Bangladesh airline plane crashed during landing at Tribhuvan International Airport, #Nepal this afternoon at 2:20 pm, 73 Pax onboard.#NepalPlaneCrash pic.twitter.com/BUKvr6mFGm — Vivek Gupta News18 (@imvivekgupta) 12 martie 2018

Avionul, operat de compania US-Bangla, a ieşit de pe pistă în timpul aterizării şi a luat foc. Pompierii se luptă pentru a stinge incendiul.Potrivit unor oficiali citaţi de BBC, la bord se aflau în jur de 67 de persoane.Numărul victimelor nu este confirmat.''Am recuperat cadavre şi persoane rănite'', a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al guvernului nepalez, Narayan Prasad Duwadi.Anterior, purtătorul de cuvânt al aeroportului, Prem Nath Thakur, afirmase că 20 de persoane au fost spitalizate şi că la bord se aflau 67 de pasageri şi patru membri de echipaj.Avionul, care venea de la Dhaka, a aterizat la ora locală 14:20 (08:35 GMT), conform site-ului FlightRadar24.Fotografii şi filmuleţe postate pe reţele sociale arătau un nor gros de fum ridicându-se de pe aeroport.