TRAGEDIE: Cel putin 32 de persoane au murit - VIDEO

Cel putin 32 de persoane au murit in vestul Guatemalei, dupa ce un camion a lovit un grup de pietoni, au informat astazi autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters. Camionul a lovit pietonii care se adunasera pe strada pentru a ajuta o alta persoana care fusese lovita de masina, a informat un purtator de cuvant al Departamentului de pompieri. Alte noua persoane au fost grav ranite si transportate la spital, a adaugat ministrul Sanatatii, Carlos Soto. Tragedie militara! Un elicopter s-a prabusit: 13 persoane au murit Incidentul a avut loc in localitatea Naguala. "In acest moment ne coordonam raspunsul pentru a oferi sustinere deplina rudelor victimelor", a declarat presedintele Jimm ...