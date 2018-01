TRAGEDIE chiar de Boboteaza! Un cunoscut profesor a fost gasit spanzurat in casa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie chiar de Boboteaza! Un cunoscut profesor din Pascani a fost gasit spanzurat in casa! Profesor de matematica la Colegiul National "Mihail Sadoveanu", Petrea Constantin, a fost gasit spanzurat in casa. Sotia barbatului este cea care a descoperit trupul neinsufletit al barbatului in jurul orei 12. Un jurnalist a salvat un iesean de la moarte! Reactia politistilor, revoltatoare: "Ia zi, uai, voiai sa te duci dupa frate-tu?!" Dupa ce se intorcea de la biserica, femeia a intrat in casa si a avut parte de o desccoperire macabra. Trupul sotului statea fara suflare. Speriata, femeia a anuntat prin apelul unic la numarul de urgenta 112, descoperirea. Un echipaj de la Politie dar si ale pompierilor s-au depla ...