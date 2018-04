Tragedie evitata la milimetru! Doi politisti din Iasi au ajuns in stare grava la spital dupa o depasire NEREGULAMENTARA! Aici tot sirul filmului DRAMATIC!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un accident cumplit s-a petrecut la Iasi dupa ce doi politisti aflati in misiune au intrat frontal cu autospeciala intr-o masina care circula pe contrasens • Trei persoane au ajuns la spital, iar un caine politist a fost ranit usor • Din cate se pare, masina de politie cu care se deplasau cei doi agenti avea semnalele acustice si luminoase in functiune, insa, in cauza, s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa Accident grav la Iasi. Pe DN28A Targu Frumos - Pascani, in zona localitatii Blagesti, a avut loc un accident rutier, in care a fost implicata o autospeciala de politie. Doi agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului Pascani, pe nume David Iulian si Andrada Voicu, aflati in mis ...