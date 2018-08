Tragedie in Brașov. O femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 5

Barbatul disparut ieri in valuri la Eforie Nord, pe plaja Belona, a fost gasit de salvamari (video) Trupul bărbatului dispărut ieri în valuri la Eforie Nord a fost găsit astăzi de salvamari și adus la mal. Reamintim că ieri, o persoană a fost dată dispărută în largul mării la Eforie Nord, în zona digului de lângă plaja Belona. Scafandrii chemați &icir ...

Avarie RAJA la Medgidia. A fost intrerupta furnizarea apei potabile. Ce zone sunt afectate Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă de la intersectia străzilor V. Alecsandri cu Dorobanți din localitatea Medgidia, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi 03 august 2018, în intervalul orar 16,50-19,00. Potr ...

Facebook spune ca vina-i aparține, dupa ce romani care au criticat Poliția au ramas fara cont După ce zeci de români s-au plâns că le-au fost suspendate temporar conturile de Facebook după ce au au dat review pe pagina Poliției, oficiali ai reţelei de socializare precizează că de vină a fost o eroare de algoritm, nu vreaum demers al administratorilor Citește mai departe...

Dan Sova, audiat la DNA in dosarul Tel Drum (Surse) Fostul senator Dan Sova a fost adus vineri la DNA, unde a fost audiat de procurori in dosarul Tel Drum, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Prima TV se vinde! Surpriza cine o cumpara Prima TV va fi vândută, în scurt timp, proprietarului posturilor Look TV şi Look Plus. Citește mai departe...

TeCOMM 2018: Intr-o piata in care consumul este in crestere au magazinele online ceea ce trebuie pentru a fi in eCommerce? Romania inregistreaza cea mai rapida dezvoltare in eCommerce in ultimul an conform raportului eCommerce Europe, cu toate ca un studiu ASE pozitioneaza Romania pe ultimul loc in Europa privind ponderea eCommerce in PIB si in totalul retail-ului.

Agresiunea asupra unei atlete de culoare nu a avut motivatie rasista. Salvini: "Astept scuze!" Agresorii atletei italiene de origine nigeriană Daisy Osakue au fost nişte tineri neisprăviţi care au aruncat cu ouă în mai multe persoane la întâmplare, au anunţat autorităţile italiene după finalizarea anchetei în acest caz, Citește mai departe...

Trend alert: Celebritați in lenjerie intima pe strada "No shirt, no problem”, ar spune Rihanna sau Bella Hadid când pleacă la salon sau în club, cu fetele. Citește mai departe...

Veste cutremuratoare pentru Mihail Vlasov: a fost condamnat la 9 ani și 10 luni de inchisoare Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a primit o sentință din partea Curți ...