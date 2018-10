Tragedie in fotbalul romanesc! A murit Ilie Balaci

Ilie Balaci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotbalul romanesc este lovit de o noua tragedie. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui atac cerebral. Potrivit informatiilor Digi Sport, Balaci (62 de ani) a cazut din senin in aceasta dimineata, iar in urma cu doar cateva minute i s-a declarat decesul. "Mi-a zis un prieten. Am vorbit la Craiova, cu prietenii nostri, care ii tineau lumanarea. Parca suntem blestemati!", a spus, printre lacrimi, Sorin Cartu, la "Digi Sport Matinal" Ilie Balaci a fost considerat cel mai mare fotbalist roman, alaturi de Nicole Dobrin si Gheorghe Hagi. A evoluat pentru Universitatea Craiova in perioada 1973 - 1984, apoi a trecut pe la FC Olt Scornicesti (1985 - 1986) ...