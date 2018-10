Tragedie in India! Cel putin 50 de morti dupa ce un tren a lovit un grup de oameni

Doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata, vineri, in nordul Indiei, dupa ce un tren de navetisti a lovit cu viteza un grup numeros de persoane, ce stateau asezate pe sine, au informat martori si reprezentanti ai politiei din statul indian Punjab. „Oamenii stateau pe sine sau in apropierea liniei de cale ferata, undeva la periferia orasului Amritsar, si asistau la ritualul arderii efigiilor din cadrul festivalului (hindus) Dussehra, cand un tren de navetisti a intrat in ei”, a declarat un oficial din politie pentru Reuters. Vezi si: Sfarsit tragic pentru un barbat din Vrancea! A fost lovit de tren Potrivit martorilor citati de agentia indiana de presa ANI, trenul care a intrat in oameni circ ...