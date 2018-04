Tragedie in India. Mai multi copii au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a fost lovit de tren

Tragedie India google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tragedie a avut loc in India. Un autobuz scolar a fost lovit de tren. In urma accidentului, mai multi copii si-au pierdut viata. Mai multi copii au murit in India dupa ce autobuzul scolar a fost lovit de tren Tragedia a avut loc la o trecere de cale ferata din statul Uttar Pradesh, potrivit presei locale. Potrivit Times of India, in autobuz se aflau intre 20 si 30 de copii. Din pacate, 13 dintre ei si-au pierdut viata. Iar acesta nu a fost singurul accident de acest fel. O alta tragedia s-a petrecut tot in aceasta luna in India. Atunci a fost implicat in accident tot un autobuz scolar. Pe data de 9 aprilie si-au mai pierdut viata 27 de persoane, dintre care 23 de copii. Atunci, autobuzul a cazut ...