TRAGEDIE in Iordania. Bilanțul inundațiilor din zona Marii Moarte a ajuns la cel puțin 18 morți, majoritatea copii. Zeci de raniți au fost salvați de militari

Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat în urma unui torent produs în Iordania, în zona Mării Moarte, după ploi abundente, anunţă autorităţile, citate de agenția de știri Reuters.

Potrivit Serviciului iordanian de protecţie civilă, torentul a lovit zeci de turişti, inclusiv elevi, care vizitau izvoarele termale Zara Maeen, în zona iordaniană a Mării Moarte.

Majoritatea celor decedați sunt copii cu vârsta sub 14 ani, parte dintr-un grup de elevi aflat într-o excursie în zonă, au precizat autoritățile.

Alte 34 de persoane au fost salvate în urma unei operațiuni majore la care au participat elicoptere ale poliției și sute de militari, a declarat generalul Farid al Sharaa. Unele din persoanele salvate sunt în stare gravă.

Un purtător de cuvânt al autorităților iordaniene a avertizat că numărul victimelor ar putea să crească pe măsură ce echipele de salvare cercetează zona afectată.

Regele Abdullah al Iordaniei și-a anulat vizita în Bahrain pentru a urmări operațiunea de salvare.

Israelul a trimis câteva elicoptere de căutare și salvare pentru a ajuta la operațiunile din Iordania, au anunțat autoritățile militare de la Tel Aviv.

The Israeli Air Force deployed helicopters full of IDF search & rescue soldiers to Jordan. They assisted in the rescue of a bus of Jordanian children that was swept away in floods on the Jordanian side of the Dead Sea. This assistance was requested by the Jordanian Government pic.twitter.com/47yqTigdvg