Tragedie in Italia! Un pod rutier s-a prabusit de la o inaltime de 100 de metri! Scene ingrozitoare - VIDEO

Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabusit in apropiere de orasul Genova, a anuntat politia italiana, precizand ca nu exista momentan informatii despre eventuale victime, relateaza postul BBC News. Citeste si: Mai romanilor, sunteti intregi la minte? Podul, parte a autostrazii A10, are o inaltime de aproximativ 100 de metri, potrivit presei italiene, care relateaza ca mai multe vehicule ar fi afectate de incident. Filmari de la locul incidentului arata bucati mari din pod cazute in valea de sub sectiunea de mijloc a podului.