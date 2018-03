Tragedie in Olanda! Cinci romani au murit pe loc intr-un accident grav - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci romani si-au pierdut viata intr-un grav accident rutier, pe o sosea din Olanda. Potrivit presei locale, microbuzul in care se aflau romanii a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de un camion. Impactul a fost atat de violent incat femeia de 24 de ani si cei patru barbati cu varste cuprinse intre 27 si 37 de ani au murit pe loc. Alte patru persoane au fost ranite grav si se afla acum la spital. Presa olandeza spune ca romanii erau rezidenti in Germania. CITESTE SI: Premiera pe care Uber n-o dorea: primul om ucis de masina autonoma Uber a promis viitorul prin masinile sale autonome. Acum e in fata unei premiere pe care lumea n-o va uita curand: primul om ucis de-o astfel de masina. Uber e una dint ...