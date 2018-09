Tragedie in Spania! Sase oameni au murit si 21 sunt raniti dupa ce un autocar s-a izbit de pilonul unui viaduct

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident grav in Spania! Cinci oameni au murit si 16 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a izbit de un pilon de rezistenta al unui viaduct aflat in constructie pe centura orasului Avilés, din nordul tarii. (Actualizare): Bilantul mortilor in urma accidentului de la Aviles a crescut la 6, in timp ce numarul ranitilor a crescut la 21. Vezi si: Exclusiv! Accident rutier la Providenta! Un barbat a ramas incarcerat - FOTO, LIVE VIDEO Locuitorii din zona au relatat ca impactului autocarului cu pilonul de rezistenta a fost atat de puternic incat au crezut ca podul aflat in constructie s-a prabusit, la fel ca cel din Italia, in urma cu doua saptamani. Patru oameni au murit in urma im ...