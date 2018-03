Tragedie intr-un spital din Romania! Macel intre mai multe cadre medicale! A ucis-o, iar mai apoi s-a sinucis! Care au fost motivele?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina care au fost la serviciu in timpul crimei care a avut loc intr-o sala de tratamente in noaptea de sambata spre duminica vor face consiliere psihologica, deoarece au trecut prin momente traumatizante, a anuntat, duminica, managerul unitatii spitalicesti, Catalin Rotea. O asistenta medicala in varsta de 46 de ani si un infirmier in varsta de 56 de ani, ambii angajati ai Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, au fost gasiti injunghiati noaptea trecuta, in timp ce se aflau la serviciu, intr-o incapere a unitatii care era incuiata pe interior, anchetatorii luand in calcul ipoteza unei crime comise din gelozie. Potrivit unor surse judiciar ...