Tragedie la Cluj: Pacient decedat de 24 de ore, uitat pe scarile spitalului

Tragedie la Cluj

Tragedie medicală scandaloasă la Clinica Medicală 2 din Cluj-Napoca, unde un pacient a fost dat dispărut din salon, iar aparținătorii au fost obligați să-i facă externarea (deși nu știau unde este!), pentru ca apoi, după 24 de ore, ”dispărutul” să fie găsit decedat, pe niște scări din interiorul spitalului, arată Turdanews.net

"Tragedia este că acest pacient de 55 ani a murit pe niște scări, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost căutat fără rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel mai puțin de către polițiști. În această clinică nu functionează nicio cameră de supraveghere. De fapt, aici ca în atâtea spitale din România domnește haosul și indiferența. A murit un om. Contează. Voi cere ministrului Sănătății Sorina Pintea măsuri urgente că toate spitalele să aibă camere de supraveghere măcar la intrări″, a scris deputatul clujean, Emanuel Ungureanu, pe pagina sa de socializare.

Lipsa bărbatului s-a constatat în jurul orei 16.30, în 21 februarie 2018, acesta lipsind deja de circa 4 ore din salon. Ulterior, pe la ora 17.30 a fost alertată și Poliția.

”În jurul orei 20.00, mamei i se cere cardul de sănătate pentru a i se face externarea unchiului meu. Mama a refuzat și i-a rugat să îl caute încă o dată pentru că poate este mort în spital. I-au spus că a fost chemată Poliția și că nu au ce face și au trecut la amenințări cu amenzi de zeci de milioane de lei, care vor veni în poștă. Medicul de gardă a plecat și a revenit peste câteva minute cu o atitudine schimbată și a îndemnat familia să plece acasă. Am plecat la ora 20.00 și am continuat căutările prin împrejurimi. În dimineața următoare, verișorul meu s-a întors la spital și a constatat că externarea a fost făcută după plecarea noastră, la ora 13.59, o oră la care spitalul nu știa să pacientul nu este în salon. Verișorul meu a plecat și a încercat să acceseze camerele de filmat din zonă, pentru că acest spital nu are nicio cameră de filmat. A fost sunat apoi și i s-a spus că a fost găsit decedat”, a spus Oana, nepoata celui decedat.

