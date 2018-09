Militar gasit impuscat in cap intr-o unitate militara. Procurorii au deschis o ancheta Un militar de la unitatea din Ghimbav, județul Brașov, a murit după ce s-a împușcat în cap, în timpul serviciului, conform unor surse citate de mytex.ro. Din primele date, bărbatul avea 48 de ani. El s-ar fi închis în birou și s-ar fi împușcat. Ancheta ...

Desoperire in Portul Constanta Sud Agigea intr-un container sosit din China. Bunurile au fost confiscate (galerie foto) Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud au descoperit în Portul Constanţa Sud Agigea, într-un container sosit din China, articole de încălțăminte în valoare de peste 750.000 lei, susceptibile a f ...

Trump spune ca Kim Jong Un ii trimite scrisori frumoase: "Ne-am indragostit" Președintele american Donald Trump a spus, sâmbătă, la un miting electoral, că omologul său nord-coreean Kim Jong Un îi trimite scrisori frumoase, adăugând ”ne-am îndrăgostit”. Citește mai departe...

O noua extragere Loto: Report de 1,5 milioane de euro la 6/49 Duminica va fi o noua zi cu emotii pentru romanii care isi incearca norocul la Loto. Vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Prima apariție a lui Viorel Lis, dupa ce a stat „ascuns" din cauza problemelor grave de sanatate. Cum arata fostul edil Anul 2018 a fost unul greu pentru Viorel Lis. În vârstă de 74 de ani, fostul edil al Capitalei a suferit un accident vascular cerebral în aprilie, după ce cu câteva luni înainte a fost operat de colecist. Oana Lis a dat în tot acest timp vești îngrijorătoare despre soțul ei. În urmă cu câteva luni, Oana

Tragedie la o unitate militara din Brașov! Un barbat a fost gasit impușcat in cap! Cadrele medicale de la Ambulanță au fost solicitate, duminică, să intervină în cazul unui bărbat care a fost găsit împușcat în zona capului, la o unitate militară din Ghimbav, Brașov, potrivit Mediafax. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Polițiștii de la Rutiera au oprit un șofer in trafic, dar au fost șocați cand i-au vazut numele din buletin! Cum il chema pe barbat Polițiștii de la Rutieră au avut parte de un șoc! După ce au oprit un șofer, oamenii legii au observat că numele lui este unul cei puțin ciudat. Polițiștii s-au amuzat pe seama individului, iar fotografia cu buletinul lui a apărut pe rețelele de socializare. Nițu Ștefan Jean Claude Vandamme este numele șoferului care i-a

Autodenunț pe Facebook! Ce a scris o tanara care urma sa dea examenul auto, pe pagina DNA: „Sa aduc in euro sau in lei?" O tânără a postat pe pagina oficială de Facebook a DNA (Direcția Națională AntiCorupție) ceea ce pare a fi un autodenunț sau o glumă. Femeia a scris în mesaj că urmează să dea examenul pentru permisul auto și că va da șpagă. Tânăra voia să știe dacă șpaga respectivă o dă în euro sau în

Brigitte Sfat și Ilie Nastase nu au divorțat! Documentul care spune totul despre cel mai mediatizat divorț! Informația bombă care o să pună pe jar întreg showbiz-ul românesc! Brigitte Sfăt și Ilie Năstase nu au divorțat, așa cum s-a spus zilele acestea, decizia fiind amânată în instanță.