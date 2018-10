Tragedie la Vaslui! Seful unui post de politie a fost gasit fara suflare a doua zi dupa producerea accidentului

s604x0 Vetrisoaia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eveniment deosebit de grav pe DN24 N, in apropiere de localitatea vasluiana Vetrisoaia. Doua persoane si-au pierdut viata iar una este in stare deosebit de grava. La fata locului se afla, in aceste momente, echipaje SAJ, ISU si Politia Rutiera. Evenimentul s-ar fi produs in cursul noptii trecute, insa abia acum a fost descoperit pentru ca autoturismul rasturnat intr-un stufaris. Una dintre persoanele decedate se numeste Marius Mitica, acesta era seful de post din localitatea Vetrisoaia. Vom reveni cu detalii. Sursa Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. grav dn24 n ...