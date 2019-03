Tragedie militara! Un elicopter s-a prabusit: 13 persoane au murit

Mi 8 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s-a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul, si toti cei 13 aflati la bord si-au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim-Jomart Tokaev, transmit Xinhua si EFE. Accidentul s-a produs in cursul unor exercitii, a mentionat pe Twitter noul sef al statului. Acesta a mentionat ca a ordonat o ancheta in legatura cu prabusirea elicopterului si a transmis condoleante familiilor celor ucisi, precizand ca vor beneficia de asistenta materiala. Elicopterul facea parte dintr-un escadron de patru si se deplasa pe o ruta intre portul Aktau la Marea Caspica si orasul Simkent din estul Kazah ...