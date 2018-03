Tragedie! O ambulanta a lovit mortal un copil surdo-mut! Se afla pe trecerea de pietoni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune. "Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b-dul 21 Decembrie, un tanar de 14 ani care era angajat in traversare. In urma accidentului, pietonul a decedat si in momentul de fata se fac verificari pentru a se clarifica toate aspectele de producere a acestui nefericit eveniment. Tanarul era cu deficiente, era surdo-mut", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar. SOCANT! In urma cu o zi se lauda cu masina pe , iar ieri a facut-o praf si ...