Tragedie pe litoral. Trupul unui tanar, scos de valuri pe o plaja din Eforie Nord

Filmele psihologice sunt fascinante prin natura lor - punctul lor focal nu este sa te impresioneze prin violenta, ci sa te rapeasca din scaunul de pe care le privesti si sa te duca in mintea protagonistilor din universul lor.

StilPropriu.ro va da cateva sfaturi despre accesoriile pe care ar trebui sa le aveti la voi daca vreti sa faceti o excursie la munte, in aceasta vara. Citește mai departe...

La scurt timp după ce Bianca Drăgușanu s-a afișat prima dată în public cu Tristan Tate, Carmen Harra a făcut mărturisirea-bombă, potrivit căreia cei doi nu rămân împreună. Celebra clarvăzătoare, ale cărei previziuni despre cuplurile din showbiz-ul românesc, dar și cel de peste hotare, s-au adeverit, a vorbit despre relația fostei prezentatoare cu excentricul milionar […] The post Carmen Harra a avut dreptate! Previziunea ei despre viitorul amoros al Biancăi Drăgușanu prinde contur appeared first on Cancan.ro.