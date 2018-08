Tragedie pe litoralul romanesc

Cautarile barbatului disparut in mare, joi, in Eforie Nord, au fost reluate vineri dimineata. De la inceputul sezonului estival, 28 de persoane au disparut in mare, dintre care sase au murit inecate.

Reprezentantii ISU Constanta informeaza ca sunt reluate cautarile barbatului disparut in mare joi, in Eforie Nord.

Barbatul a disparut in larg la Eforie Nord joi si pentru gasirea acestuia s-a intervenit cu o ambarcatiune, insa curentii erau foarte puternici.

Tot joi, un barbat de 43 de ani a fost salvat din mare si preluat de senilata SMURD de pe o plaja din Eforie Nord.

De la inceputul sezonului estival, 28 de persoane au disparut in mare, dintre care sase au murit inecate.

