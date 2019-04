TRAGEDIE: Zeci de persoane au murit dupa ce un autobuz a luat foc - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 20 de persoane au murit, iar opt au fost ranite, dupa ce autobuzul cu care calatoreau a luat foc in capitala peruviana Lima, a informat un purtator de cuvant al pompierilor, relateaza site-ul agentiei Reuters. Martorii au informat ca focul a pornit de la motorul autobuzului si s-a raspandit in interiorul acestuia, a adaugat purtatorul de cuvant Lewis Mejia. Arsii sunt CONDAMNATI la MOARTE! Familia unui barbat a platit un AVION privat ca sa-i dea o sansa in Italia! Ministrul Sanatatii DOARME! Autoritatile au demarat o ancheta pentru a stabili cauza incendiului. Primarul capitalei Lima, Jorge Munoz, a declarat ca autobuzul a izbucnit in flacari intr-o statie pe care autoritatile au vrut sa o inchida in urma cu cateva sap ...