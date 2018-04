google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragere la sorti infernala pentru CSM Bucuresti, in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei va juca in semifinale cu detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor. Rostov-Don - HC Vardar va fi a doua semifinala a turneului de la Budapesta. Meciurile de la Turneul Final Four, programat la Budapesta in 12-13 mai, vor avea loc de la aceleasi ore, 16.15 si 19.00, doar ordinea acestora urmand a fi stabilita. CSM Bucuresti s-a calificat Turneul Final Four al Ligii Campionilor, dupa ce a eliminat formatia franceza Metz Handball, cu 34-21 si 20-27. Gyor a trecut de Buducnost, cu 30-28 si 26-20, HC Vardar a eliminat pe FC Midtjylland, cu 32-25 si 24-23, iar Rostov-Don a trecut de FTC Budapesta, cu 32-22 si 31-29. ...