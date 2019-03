Tragerea la sorți din Champions League, aranjata? Un director UEFA a postat un document care a INCENDIAT lumea fotbalului

Este un scandal de proporții în lumea fotbalului, înaintea tragerii la sorți pentru meciurile din Uefa Champions League. Un director de la UEFA a ”scăpat” o fotografie pe rețelele de socializare în care se arată care vor fi meciurile din sferturi.

Chiar dacă acesta a șters imaginea foarte rapid, fanii au preluat-o și a devenit virală pe rețelele de socializare.

Conform imaginii care a "răsuflat" pe internet, sferturile de finală din Liga Campionilor ar fi următoarele:

Liverpool - Ajax

Juventus - FC Porto

Manchester United - Tottenham

Barcelona - Manchester City

UCL director posted this on social media by accident seconds before deleting.



Spurs vs United will be interesting