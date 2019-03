Tragerea la sorti pentru Euro-2020 va avea loc la Bucuresti

Euro 2020 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragerea la sorti a turneului final al Campionatului European din 2020 va fi gazduita de Bucuresti, in data de 30 noiembrie, in pavilionul central de la Romexpo. “Sunt aici ca sa prezint trofeul Henri Delaunay si sa anunt ca pe acest stadion vor avea loc patru meciuri de la turneul final. De asemenea, am un anunt: la 30 noiembrie 2019, Bucuresti va gazdui tragerea la sorti a fazei finale a Campionatului European. Va felicit pentru organizarea acestui eveniment”, a anuntat fostul international francez Christian Karembeu, in cadrul unui eveniment la Arena Nationala. El a mentionat ca Romania merita sa fie parte a turneului final de anul viitor. “Este un privilegiu pentru mine sa revin la Bucu ...