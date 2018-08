Tragic. O fata de 14 ani a murit in cursul noptii dupa ce a cazut de pe un stalp de tensiune

Cosmin Contra pregateste o surpriza de proportie pentru partidele cu Muntenegru si Serbia, pe care nationala Romaniei le va disputa in luna septembrie in Liga Natiunilor.

Temperaturile de peste 35 de grade Celsius si umiditatea accentuata au perturbat meciurile de marti de la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Slem al anului.

Este anchetă la un centru de plasament din orașul Balș, după ce o fetiţă în vârstă de 10 cu dizabilităţi, a fost bătută de două îngrijitoare, agresiunea fiind filmată de un alt copil. Cele două angajate sunt acum cercetate de polițiști pentru loviri și alte violențe și rele tratamente aplicate minorului. Directorul Direcţiei Generale de […]