Trai neneaca pe banii statului, la o institutie din Iasi! Secretara transformata in sef peste noapte, platita regeste fara sa ridice un pai. A adunat o avere fara sa iasa din birou

• Caz unic la varful judetului Iasi • De un an, iesenii au ajuns sa aiba pe cap unul din cei mai slabi sefi de institutie care au ajuns vreodata la cel mai inalt nivel al administratiei judetului • A reusit sa puna mana pe o suma ametitoare din bani publici fara sa o mai si declare la stat • A ajuns chiar sa stea mai mult in concediu, fiind un veritabil campion la acest capitol In urma cu un an a aparut de nicaieri si a ajuns sa fie instalata la sefia celei mai importante autoritati publice iesene. A ajuns pe o asemenea functie datorita relatiei pe care partenerul de viata o are cu liderii politici din judet. In aceste conditii, dintr-un simplu secretar al unei comune din judet a ajuns sa fie subprefect ...