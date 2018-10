Traian Basescu, atac EXPLOZIV la adresa lui Adrian Nastase: Ii amintește de tentativa de sinucidere

Este război total între fostul președinte Traian Băsescu și fostul premier Adrian Năstase. Băsescu îi transmite lui Năstase că el își asumă toate acțiunile sale, dar în același timp se întreabă de ce este atât de laș și nu-și asumă nici măsurile luate la guvernare, dar nici propria condamnare. Băsescu face trimitere la tentativa de sinucidere a lui Adrian Năstase.

”Adrian Năstase rămâne tot un om chinuit de laşitate.

În ce mă priveşte, îmi asum integral toate actele de guvernare în care am fost implicat până în Aprilie 2000 când am intrat în campania pentru Primăria Capitalei.

Oare ce-l nelinişteşte aşa de tare pe Adrian Năstase ori de câte ori se vorbeşte despre privatizarea PETROM. N-am să mai explic eu, pentru că sunt acte oficiale care demonstrează motivele de nelinişte ale omului care stă în Zambaccian dar îşi ţine ouăle la Cornu .

1.HG 556-2002 semnată de Adrian Năstase care stabileşte Strategia de privatizare care începe cu SNP PETROM şi care continuă cu zeci de alte companii din energie şi industrie;

2.HG 924-2003 semnată de Adrian Năstase care stabileşte condiţii „speciale” de privatizare a SNP PETROM ;

3.Pe 23 Iulie 2004 se semnează contractul de privatizare a PETROM cu OMW;

4.HG 1090-2004 semnată de Adrian Năstase care aprobă contractul de privatizare a PETROM cu OMW Austria în condiţii absolut ticăloase.

5. În Noiembrie 2004 majoritatea PSD din Parlament aprobă contractul de privatizare a PETROM, prin lege. Adrian Năstase răsuflă uşurat. A reuşit să aprobe un mare furt prin lege. Mai avea câteva zile şi se vedea Preşedinte al României. Vorba lui Iohannis, GHINION ! A venit unul de la Primăria Capitalei şi l-a bătut. Şi când te gândeşti că el săracul îşi pregătise mandat de 5 ani.

Că Adrian Năstase este un om laş care nu-şi asumă propriile fapte, am văzut cu ocazia condamnării, dar niciodată n-am crezut că un fost premier poate fi atât de laş încât să nu-şi asume acte din propria guvernare, acte care se află în Monitorul Oficial

REPET, problema României nu este că s-a privatizat, problema este cum s-a privatizat..

PS-Pentru cei care doresc să constate care a fost activitatea mea legat de programul PSAL 1 cu BIRD, îi rog să consulte HG 363 şi 364 din 1998, HG 374 din 1999, HG 456,1014 şi 1016 din 2000 cu următoarele precizări aşa cum ele rezultă şi din actele normative menţionate : am avut rolul de a coordona ministerele şi alte instituţii pentru îndeplinirea programului asumat de guvern şi nu am substituit autoritatea miniştrilor şi a şefilor celorlalte instituţii implicate în realizarea programului. Oricum, ca orice PSD-ist, Adrian Năstase are o explicaţie: Băsescu e de vină!”, scrie Traian Băsescu.