Traian Basescu da de pereți cu liderii de la Bruxelles: 'S-a sarit calul! E abuzul lui Timmermans, Comisia Europeana nu are competența pe coduri'

Senatorul PMP, Traian Băsescu, susține că în chestiunea legată de justiție "s-a sărit calul" atât de către Guvern, cât și de către Bruxelles. Fostul președinte a explicat la Digi 24 că pe tema codurilor penale, Comisia Europeană nu are competenţe, ci doar pe zona de independenţă a justitiţiei. "Aici a fost abuzul lui Timmermans legat de coduri, de Codul Penal şi Codul de Procedură Penală nu are competenţe Comisia Europeană decât în măsura în care te atenţionează, vezi că ai directive pe care nu le-ai implementat ", a subliniat Traian Băsescu.

"S-a sărit calul. Şi de noi, pe de-o parte, de Guvern, dar şi de Bruxelles. Avem un tratat, iar când vine vorba de tratatul Uniunii Europene sunt unul dintre cei care am lucrat articol cu articol în vederea modificărilor şi se numeşte Tratatul de la Lisabona. Justiţia este o competenţă partajată. Ce înseamnă competenţă partajată? Competenţă partajată înseamnă o competenţă în care are întâietate Uniunea Europeană. Pe de altă parte, în zonele de competenţă partajată care nu sunt reglementate de Uniunea Europeană, are dreptul statul naţional să îşi facă regulile", a declarat senatorul PMP.

Traian Băsescu a mai explicat că responsabilitatea Uniunii Europene este asumată în zona de independenţă a Justiţiei, şi anume statutul magistraţilor, legea de funcţionare a CSM, legea de organizare a Justiţiei.

"În aceste legi veghează Uniunea Europeană pentru că independenţa Justiţiei este o condiţie obligatorie a statului de drept", a explicat fostul preşedinte.