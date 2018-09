Traian Basescu, despre chemarea Vioricai Dancila in Parlamentul European: Discuția despre protest ar fi un abuz extraordinar

Fostul președinte Traian Băsescu susține, referitoar la vizita pe care premierul României o va face în Parlamentul European pentru a vorbi despre situația României, că nu există elemente pentru dezbatere întrucât legile justiției au trecut de CCR și se așteaptă avizul Comisiei de la Veneția, iar evenimentele privind protestul din 10 august fac obiectul unei anchete penale în România, menționând că discuția despre miting ar fi un abuz.

"Eu as privi la cele doua elemente pe care le-ar putea lua in discutie Parlamentul European daca ne luam dupa informatiile publice. Activarea articolului 7 e o poveste. La noi s-a translatat la Bruxelles dezbatere publica, in Polonia s-a dat lege, la noi n-a blocat nimeni pe nimeni. La evenimentele din 10 august ce poate dezbate Parlamentul European cata vreme e in ancheta organelor de anchete? Ar fi un abuz extraordinar. Dupa ce au stabilit cu mult entuziasm dam si o rezolutie in octombrie si-au dat seama ca sunt impedimente: raportul comisiei de la Venetia, ancheta din Romania si asteapta elemente concrete", a declarat Traian Băsescu la România Tv.