Traian Basescu, despre provocarile UE - Uniunea spune ca nu mutam ambasadele statelor membre, Romania spune ca o muta

Fostul președinte Traian Băsescu susține, în contextul apartenenței la UE, că ar trebui ca statele membre să facă eforturi pentru o Uniune mai unită, făcând referire la deciziile unor state, printre care și România, care au o abordare diferită de UE in privința anumitor subiecte

"UE spune - nu mutam ambasadele statelor UE-, Romania vine si spune - eu o mut -, jumatate din statele UE spun - nu trebuie construit Nord Stream 2 -, prin care Germania si Europa isi maresc dependenta de energia Federației Ruse, Germania spune - nu, eu vreau Nord Stream 2. Sunt multe alte exemple in care suntem fiecare pe cont propriu si nu tinem cont de parerile celorlalti, desi ne obliga tratatul de la Lisabona sa avem politica externa comuna. Cea mai mare vulnerabilitate pentru UE in momentul de fata e nationalismul populist.(..) Cel mai mare risc pentru UE e accesul la putere al partidelor extremiste, Nici noi nu ne sfiim sa vorbim de suveranite, auzim tot mai des lideri de la putere si cei din opozitie care vorbesc de suveranitate. Când am intrat in UE, am intrat ca fim parte a unui tot, nu ceva separat in UE", a declarat Traian Băsescu.

