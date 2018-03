Traian Basescu, devoalari despre judecatorul care l-a achitat pe Dan Voiculescu: 'Am ras de m-am prapadit'

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, nu ratează niciun moment să-l atace pe unul dintre marii săi duşmani, Dan Voiculescu. Actualul senator a făcut o nouă serie de dezvăluiri despre Stan Mustaţă, judecătorul care-l achitase în primă instanţă pe mogulul care a fondat trustul Intact.

"Am râs de m-am prăpădit înainte de condamnarea lui Voiculescu atunci când am văzut înregistrările cu Stan Mustaţă. orice şef de stat ar întreba despre ce e vorba. Am primit răspunsuri, dar nu ţin să le fac publice. Era un act de corupţie produs de Stan Mustaţă într-o garsonieră", a dezvăluit Băsescu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Citește și: Lovitură grea pentru Klaus Iohannis: Ce lege a modificat Comisia Iordache

Băsescu l-a contrazis pe Sebastian Ghiţă, care a spus într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu că dacă Elena Udrea ar fi ieşit pe locul trei în primul tur al alegerilor din 2014, Klaus Iohannis ar fi fost anihilat pentru a nu mai participa la turul II. "Cum este posibil ca în această Românica prăpădită să elimini un candidat între turul 1 şi turul II? Eu nu pot să cred aşa ceva. Eu am avut discuţii cu Ghiţă mult după ce mi-am terminat mandatul. În mandatul meu eu nu am vorbit cu el", a spus Băsescu.

Citeşte şi: Noi dezvăluiri despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnarea unor politicieni: Ce teorie are Traian Băsescu - 'Ponta, un gâgan'

Acesta a mai ameninţat cu o nouă serie de dezvăluiri, dar l-a ironizat şi pe moderatorul Realitatea TV, Rareş Bogdan. "O să am foarte multe de spus despre cine a făcut sistemul. Îi aştept pe băieţi să se mai dezulmfle. Am avut o emisiune la Rareş Bogdan, din păcate acolo m-a văzut doar soţia mea şi soţia lui că nu se uita altcineva atunci la el", a mai spus Băsescu.