Traian Basescu este in doliu! Din pacate nu mai este printre noi

Familia fostului presedinte este in doliu. Cuscrul lui Traian Basescu a decedat la varsta de 68 de ani, dupa o lupta lunga cu o boala necrutatoare. Socrul Ioanei Basecu fusese diagnosticat cu o boala necrutatoare, pe care a invins-o de doua ori, insa organismul lui Mihai Radu Pricop nu a mai rezistat maladiei si a cedat, la 68 de ani. Decesul a survenit in data de 2 august, iar fostul senator se lupta de mai bine de 10 ani cu cancerul pulmonar. Anuntul a fost facut in acesta dimineata.