Traian Basescu, hohote de ras pe seama lui Iohannis dupa anunțul despre referendum

Fostul președinte Traian Băsescu a râs copios, marți seară, într-o emisiune televizată, de faptul că președintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie finală legată de convocarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai.

Întrebat de realizatorul emisiunii cum comentează anunțul lui Iohannis că este „aproape hotărât” să convoace referendumul, Traian Băsescu a râs secunde în șir.

„Este nepermis ca la ora asta presedintele sa fie nehotarat, pentru ca Parlamentul i-a permis acest lucru in 2017 si nici acum nu s-a hotarat¬, a spus Băsescu la Realitatea TV.

„Referendumul are riscurile lui iar eu sub nicio forma nu as merge pe intrebari pe justitie. E riscant, in momentul de fata doar cei care nu umbla prin tara nu-si dau seama, dar exista aproape un echilibru intre cei ce spun ca justitia a gresit si cei care spun 'Nu va atingeti de justitie'. Si unii si altii sunt extremisti (...) nici unii nici altii nu recunosc ca trebuie gasite solutii practice, PSD - ALDE vor control pe justitie, iar opozitia spune sa nu cumva sava atingeti de justitie, dar trebuie facute modificari (...) Cand ai 100 de articole declarate neconstitutionale in codurile penale si ai in Constitutie articol care spune ca trebuie sa le modifici in 45 de zile, nu trebuie sa te joci de-a legislatia penala”, a adăugat fostul președinte.

