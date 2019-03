Traian Basescu, interviu in presa din Ungaria: lecție de istorie pentru Viktor Orban și FIDESZ

Fostul președinte Traian Băsescu a oferit un interviu în presa din Ungaria, în care vorbește deschis despre pretențiile secesioniste ale celor din Ținutul Secuiesc. Băsescu susține că această temă care este mereu încălzită de Viktor Orban și FIDESZ cotravine Constituției României și autonomia nu se va realiza niciodată.

Citește și: Liviu Dragnea s-a dezlănțuit: 'Îl întreb pe Rareș Bogdan și pe Hellvig, ați făcut cumva vacanțe împreună?'

”Ieri, după votarea în Consiliul Naţional al PMP pentru excluderea FIDESZ, jurnalistul maghiar Kulcsar Arpad a solicitat un interviu. Îl redau mai jos.

1. Domnul Basescu a zis ca locul lui Fidesz nu este in EPP, ci intre marxistii. La cine se referea domnul Basescu mai exact?

R. Informaţia este greşită, atunci când m-am referit la partidele marxiste din UE, care îşi spun partide progresiste, nu m-am referit la FIDESZ.

2. Care este mai problematic, ca Fidesz sustine autonomia Tinutului

Secuiesc, sau ca nu respecta contractele europene?

R. Ambele aspecte sunt în mod egal problematice pentru FIDESZ şi iată de ce:

a) Susţinerea autonomiei Ţinutului Secuiesc:

- Contravine Constituţiei României, iar susţinerea acestui lucru de către demnitari ai Ungariei şi ai FIDESZ este un amestec grosolan al ţării vecine în treburile interne ale României;

- În perioada când România s-a aflat sub ocupaţia URSS, prin voinţa lui Stalin, în România a existat Regiunea Autonomă Maghiară ce cuprindea, aproximativ, actualele judeţe Covasna, Harghita şi Mureş. Regiunea a fost desfiinţată în 1968, la câţiva ani după retragerea Armatei Sovietice de pe teritoriul României, odată cu reorganizarea administrativă a ţării. Este ciudat că şi Stalin şi FIDESZ au aceeaşi viziune politică.

b) Toate statele membre ale UE au negociat, au semnat şi au ratificat în parlamentele naţionale Tratatul de Aderare. În Tratat sunt menţionate competenţele exclusive ale UE şi competenţele partajate între UE şi guverne. Din moment ce un astfel de Tratat a fost ratificat, ţara, oricare ar fi ea, a cedat o bună parte din suveranitate către UE. Din păcate, FIDESZ a accentuat în ultimii ani un discurs suveranist care nu este corespunzător statutului de stat membru UE .

c) Şi mai aveţi voi o problemă, dragi vecini. Ce vă veni să tot vorbiţi de Tratatul de la Trianon? Pe cine credeţi că impresionaţi? Consolaţi-vă şi împăcaţi-vă cu propria istorie. Aţi pierdut războiul, aţi pierdut imperiul, salut. Istoria nu-i ceas s-o dai înapoi.

3. Mai sunt partide care trebuie excluse din EPP? De pilda aliatul lui Fidesz din Romania, UDMR?

R. UDMR este un partid românesc ce reprezintă parte din cetăţenii români de etnie maghiară, partid cu care partidele din România au găsit întotdeauna soluţii care să consolideze drepturile celor 18 minorităţi ce trăiesc pe teritoriul României. Cred că apartenenţa UDMR la PPE este un lucru bun, la fel cum consider că este un lucru bun că UDMR este în Parlamentul României.

4. Aveti cumva propuneri despre cine ar trebui sa devina membru in EPP in locul lui Fidesz? Totusi, partidul european va pierde cam 12 europarlamentari in cazul Excluderii, cumva trebuie inlocuiti acei

europarlamentari, nu?

R. FIDESZ nu va putea fi înlocuit în PPE, dar nimic nu este pierdut. Este posibil ca până pe 20 martie, chiar FIDESZ să aibe o perioadă de reflecţie şi să-şi ajusteze parte din abordările anti-europene, ceea ce ar putea duce la o reanalizare a PPE cu privire la excluderea FIDESZ.

5. Cine este forta politica din Ungaria acum cu care se poate coopera cel mai bine?

R. Socialiştii de la voi nu-mi plac. Eu am fost un om politic ce a avut o bună relaţie şi cu Victor Orban şi cu FIDESZ. Dar pentru mine orice bună relaţie se încheie atunci când încerci să încalci ordinea constituţională a ţării mele.”, arată Traian Băsescu.