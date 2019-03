Traian Basescu, mesaj cu talc pentru PMP: Voi face ce trebuie, nu ce-mi place

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți seară, la Realitatea TV, despre candidatura sa la alegerile europarlamentare în fruntea listei PMP, că mereu în politică a făcut ce-a trebuit, nu ce i-a plăcut.

„Eu decizia am luat-o dar e o chestiune interna si voi decide dupa niste pasi care se intampla sau nu se intampla in partid, sa fie clar. Fiti sigura ca voi face ce trebuie. În politica am facut mereu ce trebuie, nu ce mi-a placut”, a spus Băsescu, întrebat dacă va fi cap de listă PMP la europarlamentare.

La remarca moderatorului că se poate specula în aceste condiții că va deschide lista PMP, Băsescu a replicat: „Puteti specula ce vreti, eu voi face ce trebuie”.

Băsescu a indicat că indiferent de situație, va sprijini PMP cu tot ce poate.

