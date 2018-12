Traian Basescu, MESAJ de ULTIMA ORA dupa infrangerea naționalei de handbal

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca in Romania exista spitale care nu ar fi trebuit acreditate de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.

Elena Ionescu-Cojocaru, o îndrăgită interpretă de muzică populară din Dobrogea, a murit la vârsta de 68 de ani. Aceasta și-a pierdut viața din cauza unor complicații cardiace. Elena Ionescu-Cojocaru s-a născut pe 3 iulie 1950 în satul Moșneni, județul Constanța. A absolvit Facultatea de Muzică din Braşov, Secţia Pedagogie (1972) şi Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din […]