Traian Basescu, mesaj FURIBUND catre politicienii moldoveni: 'Minciuna trebuie SA INCETEZE...' / VIDEO

Fostul preşedinte Traian Băsescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, în cadrul unui discurs susţinut la Străşeni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolică de Unire cu România. El le-a promis moldovenilor că va reveni în Moldova şi va demonta toate minciunile.

"A venit timpul să îndepărtăm efectele pactului Ribentropp-Molotov şi să reîntregim ţara. Basarabia e rana sângerândă a poporului român. Este timpul să ne redobândim demnitatea, să reîntregim ţara. Foarte mulţi spun “E greu”. Hai nu zău..! În 1918 nu o fi fost greu? Şi tot românii au făcut-o. Azi nu poate fi mai greu decât în 1918, nu poate fi mai greu decât în anul în care s-a unit şi cu Basarabia, şi cu Transilvania. România poate susţine astăzi procesul de reunificare a ţării şi marea problemă pe care o avem e în zona politică. Nu sunt în Republica Moldova să critic, dar nu pot nici să mint. În Republica Moldova, politicienii spun 2 minciuni: Una că ei vor duce ţara în UE. Este minciună. Vi-o spune un om care timp de 10 ani a fost membru al Consiliului European, acolo unde se iau deciziile. Prioritatea UE pentru următorii 20 de ani este extinderea în Balcani şi nicidecum peste Prut. Deci minciuna asta trebuie să înceteze. O altă minciună care se spune în Republica Moldova este “Noi vă ducem în Uniunea EuroAsiatică sau în Uniunea Vamală”. Este o altă minciună. Ce să caute Moldova acolo? Nu văd niciunul cu ochii oblici aici. Noi vorbim toţi aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, avem aceeaşi istorie, avem acelaşi Ştefan cel Mare, acelaşi Eminescu, acelaşi Vieru, avem acelaşi Dabija.", a spus Traian Băsescu în discursul său.

Politicianul susţine că va detalia minciunile scoase la înaintare de politicienii din Republica Moldova şi le dă chiar şi un sfat moldovenilor.

"O să vin altă dată să vă explic cum sunt minţiţi cetăţenii Republicii Moldova, dar azi e o zi de bucurie, o zi în care comunitatea de la Străşeni a spus “Noi vrem să ne unim cu ţara”. Iar ţara spune “Veniţi, dragilor! Vă aşteptăm din 1940 să fim din nou împreună”. Nu vă luaţi după cei care spun “Dar or vrea ruşii? Dar or vrea americanii? Dar or vrea francezii?” Nu, nu! Singurii care trebuie să vrea suntem noi!", a conchis Băsescu.

