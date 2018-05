Traian Basescu, reacție dupa ce lotul de la ICCJ a fost achitat definitiv - 'E o minciuna ca acest sistem a fost condus de președintele Basescu'

Traian Băsescu a negat din nou, categoric, acuzațiile potrivit cărora ar fi creat un sistem coercitiv în România. Fostul președinte a declarat, la B1 tv, că acest sistem s-a creat singur pentru că legea i-a permis, din cauza unor bugetari care s-au vrut stăpâni pe țară și din cauza Comisiei parlamentare de control al SRI care nu și-a făcut treaba. Precizările au fost făcute în contextul în care Curtea Supremă tocmai le-a achitat definitiv pe mai multe judecătoare, care fuseseră acuzate de DNA de fapte de corupție.

”E o minciună că acest sistem a fost condus de președintele Băsescu. Asta spun cei de la Antena 3, Gâdea, Badea... Eu nu am creat un asemenea sistem, sistemul s-a creat singur din cauza slăbiciunii legilor. Adică niște bugetari au crezut că pot ajunge stăpânii țării. Dacă vorbim de extinderea puterii SRI, asta s-a întâmplat pentru că nu și-a făcut treaba Comisia parlamentară de control al SRI. Dacă vorbim de magistrați care s-au apropiat de SRI, am văzut și eu protocoalele care au ieșit la iveală acum. Acum le-am văzut și eu. Înțeleg că mai sunt angajamente ale magistraților că nu vor divulga documente primite de la SRI. Procurorii și judecătorii au independență cât își iau, că legislația le permite. Sistemul poate fi stăpânit prin legi. Am văzut efectele legislației promovate în 2004 și 2010, e timpul să modificăm legislația pentru ca nimeni să nu mai facă abuzuri, uite, chiar împotriva judecătorilor. E o bătălie pe care o duc unii acum. Noua legislație mută secția specială de anchetă a magistraților de la DNA la Parchetul General. Cât timp e la DNA, fiți siguri că o să mai vedeți judecătoare arestate, sau cu dosare fără probe, judecătoare care n-ar servi neapărat interesele unui sistem. Să țineți cont de cei care se țin cu dinții ca această secție să nu fie mutată”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Judecătoarele Gabriela Bîrsan şi Iuliana Puşoiu au fost achitate definitiv, joi, de magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care erau acuzate de DNA de mai multe infracţiuni, printre care şi luare de mită.



Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a respins apelul DNA, fiind menţinută decizia de achitare dată de un alt complet în noiembrie 2016.



În acelaşi dosar au fost achitaţi Anton Pandrea (fost judecător la Înalta Curte şi fost membru al CSM), Corina Corbu (judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi), avocaţii Radu şi Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac şi Florian Ionescu, şoferul Gabrielei Bîrsan. Florian Ionescu a rămas cu obligaţia de a plăti o amendă administrativă de 500 de lei.



A existat şi o opinie separată a unui magistrat din Completul de 5, în sensul admiterii apelului DNA şi condamnarea a doi dintre inculpaţi, Iuliana Puşoiu (pentru uz de fals) şi Claudia Silinescu Gherbovan (pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată).



În iulie 2014, judecătoarele Gabriela Bîrsan şi Corina Corbu au fost suspendate din funcţie de CSM. Gabriela Bîrsan este soţia fostului judecător CEDO Corneliu Bîrsan.