Traian Basescu reactioneaza dur in cazul Elenei Udrea: 'Are dreptul sa se apere prin toate mijloacele'

Cazul Elenei Udrea ia amploare. Fosta blondă de la Cotroceni a fugit în Costa Rica, acolo unde are deja statutul de azilant politic. Mai ult, deşi este aproape de a primi o sentinţă definitivă în dosarul Gala Bute, Udrea nu ar mai putea reveni în România datorită noului statut.

Fostul președinte Traian Băsescu a reacţionat imediat şi a vorbit despre situația Elenei Udrea, care a anunțat că are statutul de refugiat politic în Costa Rica. ”Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte și, mai ales, care știe că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele”, a comentat fostul șef al statului.

Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Curtea Supremă, Băsescu a dat un răspuns tranşant. ”După ce am văzut că este introdus Ionuț Matei în complet și înlocuită singura judecătoare care a spus că acest inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuită imediat cu un executant. Cred că orice om are dreptul la un proces corect”, a spus Băsescu în direct pe B1TV.