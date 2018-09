Traian Basescu, sfat pentru Klaus Iohannis: ''Ar fi mai bine sa...''

traian basescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte Traian Basescu l-a sfatuit pe seful statului Klaus Iohannis sa ii propuna premierul Viorica Dancila semnarea unui pact de coabitare, in contextul in care blocajul intre Presedintie si Guvern "din exterior se vede groaznic". "Toate institutiile se bat cu toate institutiile, iar blocajul intre colobararea intre Presedintie si Guvern este extrem de daunatoare si tine lucrurile blocate, pe de o parte in interior, iar din exterior va pot asigura ca se vede groaznic. Se vede o tara care nu e gestionata, care nu are directie si obiective. Iar aici, sa nu se supere presedintele Iohannis, dar putea sa ma urmeze, pentru ca stia foarte bine despre PSD ca nu are reguli, iar cand un ...