Traian Basescu si imunitatea sa electorala

Sorin Rosca Stanescu Inainte de a-si fi incheiat discutabilul si scandalosul ultim mandat prezidential, Traian Basescu si-a creionat viitorul. Un viitor de bunic. Si eventual de autor al unor lucrari autobiografice. A spus ca este nedemn pentru un presedinte sa coboare din nou in arena politica. Si asa si e. Dar s-a sucit. Cu 180 de grade. Si mizeaza cu tupeu pe imunitatea sa electorala. Dupa ce a anuntat ca iese la pensie asumandu-si destinul unui bunic cumsecade, ex-presedintele Romaniei s-a pus in fruntea unui partid, a devenit parlamentar, si-a oferit disponibilitatea in fata lui Klaus Iohannis de a deveni premier – oferta care ramane in picioare – si acum anunta ca, daca PMP se comporta ca o formatiu ...