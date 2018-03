Traian Basescu spune ce decizie ar lua pe revocarea sefei DNA daca ar fi in locul lui Iohannis: 'Are de aparat si functia de presedinte'

Traian Băsescu dezvăluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a şefei DNA, dacă ar mai fi preşedinte. Fostul şef de stat afirmă că ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre funcţia prezidenţială.

"Eu aş avea în vedere un lucru la care aş ţine foarte mult şi care nu are legătură cu situaţia. Aş avea în vedere că se acreditează foarte mult ideea că preşedintele are rol ceremonial. După unii constituţionalişti, dacă a venit solicitarea de la ministrul Justiţiei pentru schimbare, preşedintele trebuie să se execute, nu are variante. Eu resping categoric această abordare. Preşedintele nu este un preşedinte de ceremonie, este de execuţie. Ca să le scot din cap că preşedintele are un rol ceremonial, aş respinge cererea de revocare", a afirmat Băsescu la RTV.

Fostul preşedinte nu crede că Iohannis o să accepte revocarea şefei DNA. "Preşedintele are de apărat şi funcţia de preşedinte", a mai adăugat Băsescu.

Vezi şi: Reţeta ideală de post: Cum poţi prepara o delicioasă mâncare de mazăre .