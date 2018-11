Traian Basescu: Suntem fericiți cu ambulanțe roșii, dar avem un sistem medical dupa canoane sovietice

Traian Băsescu a afirmat că trebuie reluată dezbaterea noii Legi a sănătății în contextul dezastrului Colectiv și a tânărului ars din Piatra Neamț, transferat la un spital din Belgia, precizând că avem un sistem medical "organizat după canoane sovietice".

Traian Băsescu a afirmat, vineri pe Facebook, că ar trebui să existe o dezbatere și aprobare a unei noi Legi a sănătății, în contextul dezastrului de la Colectiv și a tânărului din Piatra Neamț care a fost rănit într-o explozie și transferat la un spital din Belgia.

"Avem ambulanţe roşii, ceea ce nu este rău, dar... În 2009, după 3 ani de muncă, o echipă de mari specialişti în medicină, condusă de prof.dr. Cristian Vlădescu, finaliza un raport care punea un diagnostic real sistemului românesc de sănătate. Raportul Comisiei Prezidenţiale, extrem de concis şi punctual, stabilea şi un set de măsuri prioritare. Raportul a fost înaintat guvernului, ministerului sănătăţii şi a fost făcut public", a afirmat fostul președinte Traian Băsescu, într-o postare vineri pe Facebook.

Acesta amintește de proiectul unei noi Legi a sănătății care a fost a fost uitat în Parlament, de când a fost depus în anul 2012.

"Aceeaşi echipă de străluciţi specialişti finaliza, în toamna anului 2011, un proiect de lege a sănătăţii care revoluţiona sistemul, îl flexibiliza, îl punea în competiţie, aşeza pacientul în centrul sistemului de sănătate publică şi crea premisele plăţii corespunzătoare a personalului sanitar. În ianuarie 2012, anunţam că noua lege a sănătăţii trebuie să intre în dezbaterea Parlamentului şi să fie adoptată până la vacanţa de vară. Mafia din sistem a reacţionat propagând către mulţimea din stradă minciuna privatizării SMURD şi a AMBULANŢEI. Au reuşit prin minciună să blocheze reorganizarea sistemului", a completat Băsescu.

Din anul 2012 am avut incendiul din Colectiv, iar aproximativ 60.000 de persoane mor anual din cauza infecțiilor nosocomiale, însă "toți suntem fericiți că avem ambulanțe roșii televizate zi și noapte", a completat fostul șef al statului. Băsescu atașează postării sale un raport al Comisiei Prezidențiale din anul 2009, despre care spune că este încă de actualitate.

"De atunci, din ianuarie 2012, am avut dezastrul de la COLECTIV care a arătat ineficienţa sistemului de sănătate, mor cu zile cca 60.000 oameni anual din cauza infecţiilor nosocomiale, iar, ieri, n-am putut trata un mare ars şi l-am trimis în Belgia. Între timp, toţi suntem fericiţi că avem ambulanţe roşii televizate zi şi noapte, dar am rămas cu un sistem medical organizat după canoanele sovietice pe care mafia din sănătate îl apără prin toate mijloacele. În Parlament se află proiectul de lege a sănătăţii din 2012. Va trebui dezbătut, îmbunătăţit şi aprobat, dacă vrem să nu mai fim păcăliţi cu ambulanţe roşii televizate. P.S. – Raportul Comisiei Prezidenţiale din 2009 este actual şi azi. Dacă vă interesează, citiţi-l. Are doar 64 pagini. Îl puteţi accesa intrând pe linkul de mai jos", a conchis senatorul PMP.

Marți, 30 octombrie, s-au împlinit 3 ani de la tragedia din clubul bucureștean Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulți dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi.

Ulterior, la un an și 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanțul total la 65.

O explozie urmată de incendiu s-a produs miercuri, într-un bloc din Piatra Neamţ, trei persoane fiind transportate la spital. Tânărul cu rănile cele mai grave a reuşit să iasă singur din bloc, iar apoi a leşinat. Tânărul cu arsuri pe 65 la sută din corp a fost transferat joi în Belgia, după ce a fost dus cu ambulanța de la Piatra Neamț la Iași în stare gravă, intubat şi ventilat mecanic, și operat acolo.