Trailerul filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino, lansat - VIDEO

Trailerul oficial al filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, al nouălea al lui Quentin Tarantino, a fost lansat miercuri. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Acţiunea filmului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e de domeniul trecutului (DiCaprio), care joacă într-un serial western, şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Once Upon a Time in Hollywood” va fi lansat pe 26 iulie 2019. Din distribuţie mai fac parte Al Pacino, Bruce Dern, care l-a înlocuit pe Burt Reynolds (decedat în septembrie 2018), Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning şi Kurt Russell. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.