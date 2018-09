Tramvaie blocate timp de aproape o ora in Targu Cucu din cauza unei masini parcate neregulamentar - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca zilele trecute proprietarul unui autoturism cu numere de Anglia si-a parcat masina neregulamentar pe Strada Cuza Voda, obstructionand astfel circulatia tramvaielor, iata ca azi situatia se repeta, insa cu un alt autor. Citeste si: Vizita unui iesean la Maternitatea "Cuza Voda" l-a costat scump! A blocat circulatia in jumatate de oras. Vatmanul voia sa-l calce in picioare Timp de aproape o ora mai multe tramvaie au ramas blocate pe sensul de mers catre Targu Cucu si asta dupa ce conducatorul auto al unui Ford cu numerele de inmatriculare IS 50 JAN si-a lasat masina aproape de calea de rulare. Intreruperea circulatiei a fost in intervalul 15.20 - 16.07. Daca ti-a placut articolul, te astep ...