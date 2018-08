Transcapatanii – Soseaua din Romania care strabate cerul la 2000 de metri altitudine. Peisajul este ametitor - FOTO

Transcapatanii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Transalpina va avea, in urmatorii ani, nu un competitor, ci un mic frate. Astfel, Valcea va beneficia de a doua sosea care urca pana la 2000 de metri altitudine. Este vorba de Transcapatanii, drumul care va pleca din Horezu si se inchide la Malaia, unind, astfel, intr-o iubire unica a turismului, Oltenia de sub munte cu Valea Lotrului. Ce ar putea fi mai frumos decat acest arc rutier, care pleaca de la Manastirea Brancoveanului, urca in statiunea Varful lui Romani, se inchina la meteora de aici, trece prin platoul Ursului, pe langa ruinele conacului si aeroportul Bratienilor de la Zmeuret, si coboara in Valea Lordului Lotru? O sosea lunga de 30 de km, care strabate cerul Valcii, mangaind fagii, moliz ...