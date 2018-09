Transelectrica - Satul fara caini?

Una dintre cele mai mari patru companii de audit din lume, prezenta si in Romania, Deloitte Audit, a solicitat încetarea amiabilă a contractului de audit încheiat cu operatorul de transport si de sistem din Romania, Transelectrica SA.

Solicitarea Deloitte are in vedere data de 30 octombrie 2017, pe o perioadă de 3 ani, potrivit unei note a Transelectrica ce va fi prezentată acționarilor, în ședința AGOA programată pentru 27 septembrie 2018. Auditorul menționează faptul că, „având în vedere politicile și procedurile Deloitte privind continuarea unui contract de audit, nu mai poate continua să fie auditorul societății pentru anii 2018, respectiv 2019”, solicitand în acest sens încetarea amiabilă a contractului de audit C210/30.10.2017 în legătură cu exercițiile finnaciare încheiate la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2019.

O stire trecuta foarte usor cu vederea, fara ca nimeni responsabil sa se intrebe si sa ceara explicatii conducerii Transelectrica de ce Deloitte solicita acest lucru si care sunt motivele pentru care auditorul nu mai poate (a se citi nu mai vrea) continua activitatea.



O stire insa foarte sensibila pentru o companie listata la BVB, a carei capitalizarea bursieră a este de circa 1,755 miliarde de lei, sensibila atat pentru BVB cat si pentru Acționarii Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica: Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, ce deține 58,688% acțiuni, alți acționari – persoane juridice, ce dețin 35,193% acțiuni și alți acționari-persoane fizice ce dețin 6,119% acțiuni.

Sa fie oare motivul solicitarii Deloitte faptul ca actionarul majoritar, Statul Roman reprezenatt prin Ministerul Economiei a respins Raportul de audit intocmit asupra situatiilor financiare anuale pe 2017 in care Deloitte arata ca

neincluderea in cheltuieli a sumei de 99,89 milioane de lei stabilită în baza unei decizii de impunere a ANAF reprezinta o denaturare a rezultatului financiar prin majorarea profitului si diminuarea cheltuielilor? Respingere motivata probabil de grija actionarului principal fata de impactul asupra bursei, respectiv a capitalizarii Transelectrica si a pretului actionilor, in conditiile unei raportari in pierdere? Si sustinuta de interpretari ale aplicarii standardelor de contabilitate?

Nu e nimic de reprosat ca autoritatea tutelara a companiei , Ministerul Economiei, este atenta la toate implicatiile rezulatatelor financiare ale Translectrica. Tocmai de aceea, si in acelasi context, al responsabiliatii fata de companie, legislatia in materie si profitul Transelectrica, suntem foarte curiosi cum va vota Ministerul Economiei, un alt punct de pe aceeasi ordine de zi a sedintei AGOA din 27 septembrie 2018. Cel referitor la solicitarea Directoratului Transelectrica de rectificare bugetara BVC 2018 la capitolul CHELTUIELI CU PERSONALUL PRIN MAJORAREA prevederilor din BVC cu 5.000.000 ron.

Nu este nicio filozofie ca majorarea capitolului cheltuieli din buget inseamna diminuarea implicita a rezultatului financiar, respectiv a profitului (asa cum se preconizeaza), cu suma de 5 mil ron. Va mai fi si in acest caz atent Ministerul Economiei la interesele actionarilor, la obligativitatea oricarui operator economic de a respecta prevederile bugetare aprobate prin BVC, la inceputul anului, asa cum prevede expres Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară??

Asteptam cu interes sedinta AGOA pentru a afla raspunsul la aceasta intrebare, si asta in conditiile in care:

Transelectrica si-a majorat prevederile bugetare aferente cheltuielilor de natura salariala in 2018 fata de 2017 cu 18 % din care cheltuielile cu salariile cu 26% ! Si cu toate astea banii nu ajung?? Ce s-a intamplat??? Transelectrica a prevazut prin BVC 2018 reducerea numarului de personal cu 150 de postur, de la 2180 la 2030, alocand in acest sens resurse financiare necesare pentru plati compensatorii. Politica conducerii Transelectrica de la acea data urmarea cresterea productivuitatii muncii, reducerea personalului TESA si cresterea salariilor personalului tehnic, tocmai pentru ca compania se confrunta cu plecari masive de personal si imposibiltatea atragerii de personal calificat datorita salariilor sub nivelul companiilor de profil din tara.

Sub comanda noului presedinte director general Adrian Rusu,numit in primavera acestui an, aceasta actiune de restructurare nu numai ca a fost blocata, dar s-au facut angajari ce in acest moment depasesc numarul maxim aprobat prin BVC cu 130 posturi!!! Iar acum se cer in consecinta rectificari bugetare cu plus 5 mil ron! Adica dezmat pe bani publici si pe spetele actionarilor

Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară stipuleaza la Art. 10

(1) ca: ”Executia bugetelor de venituri si cheltuieli se face cu respectarea urmatoarelor reguli: a) cheltuielile de natura salariala, numarul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite”. Consilul de supraveghere al Transelectrica a avizat faviorabil nota de fundamentare a rectificarii BVC, desi acesata nu are la baza nicio justificare economica sau legala. Nu este de mirare, membrii CS fiind directi interesati. In urma rectificarii, acestia isi dubleaza indemnizatiile fixe lunare brute de la 5319 ron la 11.170 ron. Daca e dezmat in executivul companiei, sa fie si la Consiliul de Supraveghere, nu?? Ceea ce nu a interesat Directoratul Transelectrica si nici Consiliul de Supraveghere este ca pana la a inainta catre AGA aceasta propunere de rectificare bugetara era obligatoriu, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, ca personalul care exercita aceasta activitate sa vizeze nota de fundamentare, in urma verificarii respectarii prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic si a prevederilor legale a conditiilor de rectificare. Nu s-a putut obtine viza sau nu s-a vrut?? In conditiile aprobarii acestei rectificari bugetare pe partea de cheltuieli, rezultatul financiar final pe 2018 va fi denaturant, preconizatul profit Transelectrica va scadea cu 5 mil ron, iar actionarii vor fi prejudiciati atat din persepctiva dividendelor cat si a ratei profitului Transelectrica, rata care da tonul pretului actiunilor si randamentelor acestora. Cine va plati aceste prejudicii in conditiile unei rectificari nefundamentate legal ??

In luna mai cand Profit.ro consemna consternat declaratiile presedintelui Consiliului de Supravegere a Transelectrica, Gheorghe Olteanu, ca “Obiectivul primordial (al companiei) nu este obținerea de profit”, toti actorii din piata au sperat ca este o neintelegere. Iata ca seful CS Transelectrica se tine de cuvant: avizeza din pix o rectificare nefundamentata, in urma careaia isi dubleaza propia indemnizatie si reduce profitul Traneslectrica cu 5 mil ron!! Oare cati din oamenii anagajati nejustificat in executiv Transelectrica sunt relatiile personale ale sefului CS Transelectrica? Interesant de investigat..

Sumarizand, ne intrebam si noi: se poate mai clar decat atat dl Ministru Danut Andrusca ca la Transelectrica trebuie respecatata legea si angajamentele asumate prin BVC? Dle Victor Cazana, Presedinte al Departamentului pentru Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului, ce aveti de spus? Ce propunere de mandat pentru vot ati facut pentru acest punct al ordinii de zi a AGOA din 27 septembrie?

In concluzie votul din sedinta AGA va demonstra daca responsabilii Ministerului Economiei vor respecta legea in subiectul rectificare cheltuieli natura salariala sau va cautiona ilegalitatile din executia bugetara a companiei Transelectrica. Mai departe va fi treaba altor institutii abilitate sa se pronunte pe acest caz. Transelectrica nu este totusi sat fara caini.