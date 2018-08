Transfagarasanul se inchide astazi, timp de patru ore

Mesajul in limba romana adresat de Simona Halep fanilor care au scandat impotriva PSD in timpul finalei de la Rogers Cup i-a luat prin surprindere pe jurnalistii straini.

Site-ul bursa-peste.ro promoveaza consumul de peste proaspat la cel mai mic pret. Singurul marketplace din Romania de peste are peste 100.000 de vizitatori zilnic pe site.

Anamaria Prodan păstrează vie amintirea mamei sale, care s-a stins din viață în urmă cu patru luni. Vedeta a dezvăluit că regretata cântăreață a aflat foarte târziu adevărul despre starea ei și a încercat din răsputeri să o ferească de gurile rele. „Nu realizez dacă mă întrebi despre mama, cum nu realizez din 92 că […] The post Anamaria Prodan, dezvăluiri la 4 luni de când mama ei s-a stins din viață: “A aflat foarte târziu adevărul despre starea ei“ appeared first on Cancan.ro.