Transformari radicale pentru Ateneul din Iasi! Iesenii sunt asteptati la cele mai atractive spectacole stradale din oras - VIDEO

Noi evenimente spectaculoase organizate la Ateneul din Iasi de echipa coordonata de Andrei Apreotesei. Astfel, luna septembrie va fi plina de momente artistice si culturale de calitate, iar actorii institutiei culturale vor desfasura un nou turneu prin Moldova. Pe de alta parte, proiectul "Ateneu in oras" va implica derularea mai multor spectacole in 20 de zone diverse ale orasului, din Cicoarei si pana in Bularga. In plus, in perioada 28 - 30 septembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant va avea loc debutul Stagiunii 2018-2019, la implinirea a un secol de la fondarea Ateneului, ce va implica manifestari proaspete si de impact. Andrei Apreotesei a mai aratat ca se fac demersuri pentru ca institutia istorica a urb ...