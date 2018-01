„Transformers: The Last Knight” conduce in lista nominalizarilor pentru premiile Zmeura de Aur

Lungmetrajul „Transformers: The Last Knight” conduce în lista nominalizărilor pentru premiile Zmeura de Aur (Razzie Awards), distincţii ce recompensează cele mai slabe prestaţii actoriceşti şi filme din anul precendent. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Create în 1980, premiile reprezintă opusul Oscarurilor. Câştigătorii - în cazul în care sunt prezenţi la gala care are loc în martie, în ajunul decernării premiilor Academiei de film americane - primesc un trofeu pictat auriu. „Transformers: The Last Knight”, cel mai recent film de acţiune din franciza bazată pe jucării ce devin roboţi şi vehicule, a primit nouă nominalizări, inclusiv pentru cel mai prost film şi cei mai proşti actori. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În ciuda cronicilor nefavorabile, cel de-al cincilea film din serie a generat încasări de peste 605 milioane de dolari, la nivel global, în 2017. Între peliculele nominalizate la categoria „cel mai prost film” se află „Fifty Shades Darker”, care, în opinia fondatorului premiilor, John Wilson, „mai degrabă te adoarme decât să fie sexy”, remake-ul „Baywatch”, „The Emoji Movie” şi „The Mummy” Johnny Depp - un obişnuit al premiilor Zmeura de Aur - este nominalizat pentru „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, alături de Tom Cruise, pentru „The Mummy", Jamie Dornan, pentru „Fifty Shades Darker", Mark Wahlberg, pentru „Daddy's Home 2" şi „"Transformers: The Last Knight", şi Zac Efron, pentru „Baywatch". Cât priveşte actriţele, cele mai proaste roluri au fost considerate cele făcute de Dakota Johnson în „Fifty Shades Darker", Tyler Perry în „Boo 2! A Made ...